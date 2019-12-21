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Больницу скорой помощи в Севастополе построит “Ростех”

Больницу скорой помощи в Севастополе построит “Ростех”

21 декабря 2019, 14:32Новости

Больницу скорой помощи в Севастополе построит фирма “РТ-Соцстрой” – дочернее предприятие госкорпорации “Ростех”.

больница скорой помощи севасОб этом сообщил “врио губернатора” города Михаил Развожаев.

На днях стало известно, что очередной тендер на строительство больницы не состоялся из-за отсутствия заявок. Аналогичным образом были провалены тендера на строительство инфекционной больницы, очистных “Южные”, индустриального парка. Долго не могли найти подрядчика для строительства онкоцентра – скорее всего, что его тоже будет строить “дочка” российского “Ростеха”.

Издание отмечает, что отдать все медицинские объекты “Ростеху” собирался бывший “губернатор” города Дмитрий Овсянников.


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