Новости Крыма Больницу скорой помощи в Севастополе построит “Ростех” Больницу скорой помощи в Севастополе построит “Ростех” Больницу скорой помощи в Севастополе построит фирма “РТ-Соцстрой” – дочернее предприятие госкорпорации “Ростех”. больница скорой помощи севасОб этом сообщил “врио губернатора” города Михаил Развожаев. На днях стало известно, что очередной тендер на строительство больницы не состоялся из-за отсутствия заявок. Аналогичным образом были провалены тендера на строительство инфекционной больницы, очистных “Южные”, индустриального парка. Долго не могли найти подрядчика для строительства онкоцентра – скорее всего, что его тоже будет строить “дочка” российского “Ростеха”. Издание отмечает, что отдать все медицинские объекты “Ростеху” собирался бывший “губернатор” города Дмитрий Овсянников. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

