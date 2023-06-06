Пушкин и Крым: "… земли полуденной волшебные края"

6 июня отмечается 224-я годовщина со дня рождения великого русского поэта Пушкина. О его пребывании в Крыму написаны тонны диссертаций и книг, исследован буквально каждый шаг его нахождения на полуострове, куда он прибыл в августе 1820 года и провел здесь три недели вместе с семьей генерала Николая Раевского, с сыном которого был дружен.

Кроме сочиненных и навеянных нахождением на полуострове произведений, ценность представляют записки и письма поэта. Это своеобразный путеводитель по Крыму.

Дело в том, что в первой половине XIX века еще не существовало никакого путеводителя о Крыме. Этот край, на тот момент присоединенный к Российской империи всего чуть более трех десятков лет, продолжал оставаться для россиян загадочной землей.