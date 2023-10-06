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Новости Крыма

От Судака до трассы “Таврида” построят новую дорогу

06 октября 2023, 21:39Общество

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На востоке Крыма планируют построить новую дорогу, которая станет кратчайшим путем от Судака до федеральной трассы “Таврида”. Положительное заключение на первый этап строительства выдали в Главгосэкспертизе России, о чем информируется на официальном сайте ведомства.

По предварительной информации, дорога Льговское – Грушевка – Судак свяжет федеральную “Тавриду” со старой дорогой Белогорск – Феодосия. Это создаст альтернативный маршрут от федеральной трассы до Судака.

Двухполосная дорога протяженностью около 9 километров будет пролегать в стороне от населенных пунктов. Ближе всех к дороге будет располагаться поселок Грушевка, поэтому на участке возле населенного пункта планируют устанавливать акустические экраны.

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