От Судака до трассы “Таврида” построят новую дорогу

На востоке Крыма планируют построить новую дорогу, которая станет кратчайшим путем от Судака до федеральной трассы “Таврида”. Положительное заключение на первый этап строительства выдали в Главгосэкспертизе России, о чем информируется на официальном сайте ведомства.

По предварительной информации, дорога Льговское – Грушевка – Судак свяжет федеральную “Тавриду” со старой дорогой Белогорск – Феодосия. Это создаст альтернативный маршрут от федеральной трассы до Судака.

Двухполосная дорога протяженностью около 9 километров будет пролегать в стороне от населенных пунктов. Ближе всех к дороге будет располагаться поселок Грушевка, поэтому на участке возле населенного пункта планируют устанавливать акустические экраны.