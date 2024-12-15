Новости Крыма 12-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе в Севастополе

В Севастополе на пешеходном переходе иномарка сбила 12-летнего ребенка. Об этом проинформировали в городской полиции. По данным правоохранителей, ДТП произошло в субботу около 18:35 на улице Хрусталева. "63-летняя автоледи, управляя легковым автомобилем Рeugeot, произвела наезд на 12-летнего мальчика, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля", – сказано в сообщении. В результате аварии несовершеннолетний пешеход доставлен в больницу с различными травмами. По результатам освидетельствования признаков опьянения у водителя не выявлено. По факту ДТП проводится проверка. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

