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Новости Крыма

12-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе в Севастополе

15 декабря 2024, 12:38Происшествия в Крыму

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В Севастополе на пешеходном переходе иномарка сбила 12-летнего ребенка. Об этом проинформировали в городской полиции.

По данным правоохранителей, ДТП произошло в субботу около 18:35 на улице Хрусталева.

"63-летняя автоледи, управляя легковым автомобилем Рeugeot, произвела наезд на 12-летнего мальчика, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля", – сказано в сообщении.

В результате аварии несовершеннолетний пешеход доставлен в больницу с различными травмами.

По результатам освидетельствования признаков опьянения у водителя не выявлено.

По факту ДТП проводится проверка.

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