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Новости Крыма

14 сел под Симферополем до вечера вторника остались без света

09 апреля 2024, 12:42Общество

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Во вторник 14 сел Симферопольского района остались без электричества в связи с плановыми работами на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго".

"Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергоснабжение. Просим с пониманием отнестись к отключению электроэнергии", – сказано в сообщении компании.

В селе Доброе отключены от электроснабжения ул. Веселая, пер. Вишневый, ул. Мустафы Селимова, ул. Исмаила Языджиева, ул. Славянская, ул. Георгиевская, ул. Пятихатская, ул. Прибрежная, ул. Жемчужная, ул. Возрождения, ул. Дружбы, ул. Узбекистанская, ул. Ташкенская, ул. Самаркандская, ул. Майская, ул. Ароматная, ул. Февральская, ул. Апрельская, ул. Казацкая, ул. Рождественская, ул. Благовещенская, ул. им. А. Бабаджаняна, ул. И. Айвазовского, ул. 40 лет Победы, ул. Школьная, ул. Юрия Османова, ул. А. Сейтмеметова, ул. Авдет, ул. Ароматная, ул. Гузель, ул. Мерхамет, ул. Яшлык, ул. Эльдара Халилова, ул. Йилдыз, ул. Салгир-Бою, ул. Чокрахлы, ул. Тынчлык, ул. Ветан, ул. Берекет, ул. Гранатовая, ул. Береговая, ул. Центральная, ул. Заречная, ул. Богатая, ул. Речная.

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