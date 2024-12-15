15 миллионов пассажиров: железнодорожному вокзалу в Симферополе 73 года

Железнодорожному вокзалу Симферополя исполнилось 73 года, в этом году на перроне встретили 15-миллионного пассажира. Об этом информирует пресс-служба Крымской железной дороги.

"Сегодня, 15 декабря исполняется 73 года железнодорожному вокзалу города Симферополя! Станция Симферополь и первый вокзал были построены в 1874 году", – говорится в сообщении.

В таком виде почти без изменений станция просуществовала до Великой Отечественной войны. А в 1946 году в Симферополе началось строительство нового вокзала, отметили в пресс-службе.