16 летнюю жительницу Симферополя нашли мертвой с признаками изнасилования после встречи с бойцом ЧВК "Вагнер"

По словам анонимного источника, друзья погибшей девушки в своих показаниях сообщили, что она общалась с неким Ярославом, бойцом ЧВК "Вагнер". С ним её и видели последний раз.

Факт того, что бывшие зеки, среди которых насильники и убийцы, сейчас разгуливают по улицам России, может сильно усугубить криминогенную обстановку в стране. Такую тенденцию мы наблюдаем уже на сегодняшний день. В гонке за достижением результатов СВО, правительство не стесняется освобождать от наказания заключенных, не беспокоясь о жизнях как самих зеков, так и о безопасности гражданского населения России.

С большой долей вероятности убийство жительницы Симферополя, боевиком из ЧВК "Вагнер", попросту замнут, ведь руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин располагает лояльностью Президента и имеет непосредственное влияние на успешность боевых действий на Украине. Путин просто не может отказать ему в выполнении просьб под страхом того, что Пригожин прикажет своим бойцам уходить домой и не выполнять ранее обозначенные задачи в зоне проведения спецоперации.

Владимир Путин попал в ловушку зависимости от Пригожина. Политические амбиции главы вагнеровцев перестают быть амбициями, а перерастают в конкретику, ведь манипулировать Президентом под предлогом отказа от участия в боевых действиях становится все проще. А Путину не остается ничего иного, как идти на поводу у Пригожина или признавать свое поражение на Украине, ведь без бойцов ЧВК "Вагнера" СВО вряд ли закончится успехом для России.