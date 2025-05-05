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Новости Крыма

18-летняя жительница Севастополя пойдет под суд за сбыт наркотиков

05 мая 2025, 12:45Происшествия в Крыму

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18-летняя жительница Севастополя отправится на скамью подсудимых – ее обвиняют в покушении на сбыт наркотиков с целью заработка. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры города.

В ходе следствия установлено, что зимой 2023 года девушка вступила в сговор с неизвестными лицам в интернете, которые предложили заработать, сбывая наркотики. Получив наркотические средства, девушка по указанию кураторов фасовала их на более мелкие дозы, чтобы затем сбывать покупателям, раскладывая по тайникам в Севастополе.

Через некоторое время девушка переехала к сожителю и перевезла запрещенные вещества в его квартиру. Расфасовала по сверткам, но разложить по "закладкам" на территории города не успела: в июле 2024 года в квартиру нагрянули с обыском правоохранители. Нашли и изъяли девять свертков с наркотическим средством a-PVP.

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