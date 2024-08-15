200 тысяч жителей Новороссийска останутся без воды

Порядка двух сотен жителей Новороссийска останутся временно без воды, с конца августа начнутся ремонтные работы на аварийном водоводе. Об этом рассказал глава города Андрей Кравченко.

"Провел оперативный штаб по предстоящему отключению водоснабжения, запланированному с 26 августа 2024 года. Под ограничения водоснабжения попадает порядка 200 тысяч жителей города- героя", – написал он в Telegram-канале.

По его словам, сейчас стоит задача на время отключения водоснабжения выстроить слаженную работу служб, которые несут ответственность за подвоз воды, за оповещение и информирование жителей.