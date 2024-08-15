Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

200 тысяч жителей Новороссийска останутся без воды

15 августа 2024, 12:33Общество

1

Порядка двух сотен жителей Новороссийска останутся временно без воды, с конца августа начнутся ремонтные работы на аварийном водоводе. Об этом рассказал глава города Андрей Кравченко.

"Провел оперативный штаб по предстоящему отключению водоснабжения, запланированному с 26 августа 2024 года. Под ограничения водоснабжения попадает порядка 200 тысяч жителей города- героя", – написал он в Telegram-канале.

По его словам, сейчас стоит задача на время отключения водоснабжения выстроить слаженную работу служб, которые несут ответственность за подвоз воды, за оповещение и информирование жителей.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Август 2024
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх