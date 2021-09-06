25 ножевых: в Евпатории наркоман убил своего отца и сядет на 8 лет

20-летний евпаториец, находясь в состоянии наркотического опьянения, убил собственного отца. Как сообщает пресс-служба прокуратуры РК, он нанес мужчине 25 ножевых ранений.

По данным пресс-службы, это случилось в феврале, в евпаторийской квартире, где сын проживал вместе с отцом и матерью.

"На почве неприязненных отношений молодой человек, находившийся в состоянии наркотического опьянения, зашел в спальную комнату, где нанес отчиму не менее 25 ударов складным ножом. От полученных множественных колото-резанных ранений шеи, грудной клетки и живота 51-летний мужчина скончался на месте происшествия", – говорится в релизе.