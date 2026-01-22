Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Чугунные люки: как их делают

22 января 2026, 16:35Новости

Чугунные люки знакомы каждому — их можно увидеть на дорогах, тротуарах, во дворах и промышленных объектах. Они прочные, тяжёлые и служат десятилетиями. Несмотря на простоту внешнего вида, процесс их изготовления достаточно технологичный и продуманный.

Почему используют именно чугун

Чугун хорошо подходит для люков благодаря своим свойствам:

  • высокая прочность на сжатие

  • устойчивость к нагрузкам от транспорта

  • долговечность

  • устойчивость к коррозии

  • сравнительно невысокая себестоимость

Кроме того, чугун легко отливается в формы, что позволяет делать люки разных размеров и форм.

Основные этапы производства чугунных люков

1. Подготовка формы

Сначала изготавливают литейную форму. Обычно её делают из песчано-глинистой смеси. В форму закладывают рисунок поверхности и обозначения.

2. Плавка чугуна

Чугун плавят в специальных печах при высокой температуре. В расплав добавляют легирующие элементы, чтобы улучшить прочность и износостойкость.

3. Заливка металла

Жидкий чугун аккуратно заливают в подготовленную форму. Металл заполняет все углубления, создавая нужный рельеф люка.

4. Остывание и извлечение

После заливки форма остывает. Когда металл затвердевает, заготовку извлекают из формы.

5. Очистка и обработка

Готовый люк очищают от остатков песка, зачищают края и проверяют геометрию.

Контроль качества

Перед отправкой люки проходят проверку:

  • на наличие трещин

  • соответствие размерам

  • прочность

  • качество поверхности

Иногда люки дополнительно окрашивают или покрывают защитным слоем.

Где применяются чугунные люки

  • городские дороги и тротуары

  • инженерные сети

  • промышленные объекты

  • дворы и парковки

Для разных условий используют люки различного класса прочности.

Итог

Производство чугунных люков — это сочетание простых материалов и проверенной технологии. Благодаря литейному способу изделия получаются прочными, надёжными и долговечными. Именно поэтому чугунные люки десятилетиями остаются стандартом для городских и промышленных коммуникаций.

