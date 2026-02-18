Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Топ-7 лучших скриншотеров для Windows в 2026 году

18 февраля 2026, 17:49

В 2026 году скриншоты стали неотъемлемой частью повседневной работы за компьютером. Они используются для создания инструкций, фиксации ошибок, подготовки обучающих материалов, общения в мессенджерах и ведения рабочих проектов. Стандартных инструментов Windows часто оказывается недостаточно, поэтому пользователи всё чаще выбирают специализированные программы с расширенными возможностями. Современные скриншотеры предлагают не только быстрый захват экрана, но и встроенное редактирование, облачное хранение и интеграцию с другими сервисами.

В этом обзоре мы рассмотрим семь популярных решений для Windows, которые актуальны в 2026 году. Каждая программа имеет свои особенности, преимущества и ограничения. Одни подойдут для быстрого обмена изображениями, другие – для профессиональной работы с графикой и видео. Ниже вы найдёте подробный разбор каждого инструмента, а также списки его сильных и слабых сторон, чтобы выбрать оптимальный вариант под свои задачи.

1. ClipLoader – лёгкий и быстрый инструмент для повседневных задач

ClipLoader – это компактный скриншотер, ориентированный на простоту и скорость работы. Программа запускается мгновенно и практически не нагружает систему, что особенно важно для владельцев слабых компьютеров и ноутбуков. Интерфейс минималистичный и понятный, благодаря чему пользователю не требуется долго разбираться в настройках. Горячие клавиши позволяют делать принтскрин и сохранять снимки экрана буквально за секунды, экономя время при повседневной работе.

скриншотер

Инструмент подойдёт тем, кто регулярно делает простые принтскрины для работы, переписки или технической поддержки. Здесь нет перегруженных панелей и сложных настроек – всё ориентировано на быстрое выполнение задачи. При этом базовые функции редактирования позволяют добавить стрелки, текст или выделение. Однако для профессиональной обработки возможностей может оказаться недостаточно.

Преимущества:

  • Быстрый запуск и минимальная нагрузка на систему

  • Удобные горячие клавиши

  • Простой и понятный интерфейс

  • Подходит для слабых ПК

2. Prntscr – онлайн-решение без установки

Lightshot (Prntscr) – это популярный инструмент для создания скриншотов с возможностью мгновенной загрузки в интернет. Он позволяет быстро выделить область экрана и получить ссылку для отправки коллегам или друзьям. Сервис известен своей простотой и доступностью, а также минимальными требованиями к системе. Программа подходит как для личного, так и для рабочего использования.

скриншотер

Инструмент особенно удобен, когда необходимо быстро поделиться изображением без сложной обработки. Всё делается в несколько кликов, а загрузка происходит автоматически. При этом функциональность редактора остаётся базовой, без сложных эффектов и глубокой настройки качества. Кроме того, для полноценной работы требуется стабильное интернет-соединение.

Преимущества:

  • Быстрое создание и публикация скриншотов

  • Простота использования

  • Минимальные системные требования

  • Удобная генерация ссылки

Недостатки:

  • Зависимость от интернета

  • Ограниченный функционал редактирования

  • Возможные вопросы к конфиденциальности при загрузке в облако

3. Skrinshoter.ru – функциональность с русской локализацией

Skrinshoter.ru предлагает расширенные возможности создания и обработки скриншотов. Программа полностью локализована на русский язык, что делает её удобной для широкой аудитории. Пользователь может не только сделать снимок экрана, но и сразу добавить аннотации, стрелки, текст или размытие конфиденциальных данных. Интерфейс сочетает простоту и достаточно широкий набор инструментов.

скриншотер

Этот скриншотер хорошо подойдёт для работы, обучения и создания инструкций. Наличие встроенного редактора избавляет от необходимости использовать сторонние графические программы. При этом обилие функций может показаться избыточным для новичков. Кроме того, часть возможностей доступна только в платной версии.

Преимущества:

  • Русскоязычный интерфейс

  • Расширенные инструменты аннотаций

  • Поддержка разных форматов сохранения

  • Подходит для обучающих материалов

Недостатки:

  • Платные функции в расширенной версии

  • Может потреблять больше ресурсов

  • Требует времени на освоение

4. Icecream Screen Recorder – универсальный инструмент для видео и скриншотов

Icecream Screen Recorder сочетает функции записи экрана и создания скриншотов. Это решение подходит блогерам, преподавателям и специалистам по онлайн-обучению. Пользователь может выбрать область записи, настроить качество и формат, а также добавлять комментарии во время захвата экрана. Интерфейс интуитивный и современный.

скриншотер

Программа удобна тем, что объединяет сразу несколько инструментов в одном интерфейсе. Это экономит время и избавляет от установки дополнительных приложений. Однако бесплатная версия имеет ограничения по времени записи и добавляет водяной знак. Для обычных скриншотов функциональность может оказаться избыточной.

Преимущества:

  • Запись видео и создание скриншотов в одной программе

  • Удобный интерфейс

  • Гибкие настройки качества

  • Подходит для обучения и презентаций

Недостатки:

  • Ограничения в бесплатной версии

  • Водяной знак при записи

  • Более высокая нагрузка на систему

5. OBS Studio – профессиональный контроль над экраном

OBS Studio – мощное бесплатное решение с открытым исходным кодом. Оно широко используется для стриминга и записи видео, но также позволяет сохранять качественные снимки экрана. Программа поддерживает сцены, источники, фильтры и расширения через плагины. Это инструмент профессионального уровня.

скриншотер

OBS подойдёт тем, кто хочет полный контроль над процессом захвата. Возможности настройки практически безграничны. Однако новичкам интерфейс может показаться сложным и перегруженным. Для простых задач программа может быть избыточной.

Преимущества:

  • Полностью бесплатная

  • Огромный функционал

  • Поддержка плагинов

  • Профессиональные настройки

Недостатки:

  • Сложность освоения

  • Требовательность к ресурсам

  • Избыточность для базовых задач

6. PicPick – скриншотер с расширенным графическим редактором

PicPick – это универсальное решение для создания и редактирования изображений. Помимо стандартного захвата экрана, программа предлагает инструменты для работы с цветом, линейкой пикселей и графическими элементами. Она особенно популярна среди дизайнеров и разработчиков. Интерфейс удобный и хорошо структурированный.

скриншотер

PicPick фактически объединяет функции скриншотера и графического редактора. Это удобно при создании инструкций, презентаций и технической документации. Однако расширенные функции доступны только в платной версии. Также программа может занимать больше места по сравнению с минималистичными решениями.

Преимущества:

  • Мощный встроенный редактор

  • Поддержка прокручиваемых окон

  • Подходит для дизайнеров

  • Удобная локализация

Недостатки:

  • Платная расширенная версия

  • Более высокая нагрузка

  • Не всегда нужен полный функционал

7. Joxi – простой скриншотер для быстрого обмена

Joxi ориентирован на быстрое создание и отправку скриншотов. Пользователь выделяет область экрана и моментально получает ссылку для передачи. Интерфейс минималистичный и не перегружен лишними элементами. Это делает программу удобной для ежедневного использования.

скриншотер

Joxi отлично подходит для оперативного обмена изображениями в рабочих чатах. Однако встроенный редактор достаточно простой и не рассчитан на сложную обработку. Кроме того, активное использование облака может не подойти пользователям, предпочитающим локальное хранение файлов.

Преимущества:

  • Быстрое создание и публикация

  • Минималистичный интерфейс

  • Простота освоения

  • Удобство для рабочих задач

Недостатки:

  • Ограниченный редактор

  • Зависимость от облачного сервиса

  • Меньше профессиональных функций

Итоги: какой скриншотер выбрать

Выбор скриншотера в 2026 году зависит прежде всего от ваших задач. Если вам важны скорость и простота, подойдут лёгкие решения вроде ClipLoader или Joxi. Они быстро запускаются и не требуют сложной настройки. Это оптимальный вариант для повседневных задач.

Если же вам нужен расширенный функционал и возможности редактирования, стоит обратить внимание на PicPick, Icecream Screen Recorder или OBS Studio. Эти программы подходят для создания обучающих материалов и профессионального контента. Они более функциональны, но требуют больше ресурсов и времени на освоение.

Выводы: баланс между простотой и возможностями

Универсального решения для всех пользователей не существует. Одним важна минимальная нагрузка на систему и мгновенная работа, другим – расширенные инструменты и гибкие настройки. Перед выбором важно определить, как часто вы делаете скриншоты и для каких целей.

В 2026 году рынок предлагает как простые бесплатные инструменты, так и мощные профессиональные платформы. Оптимальный выбор – это баланс между удобством, функциональностью и стоимостью. Правильно подобранная программа позволит экономить время и повысить продуктивность работы.

