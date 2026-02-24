Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

Лист вытяжной просечный: особенности ПВЛ, преимущества и сферы применения

24 февраля 2026, 12:46Новости

Лист вытяжной просечный (ПВЛ) – это разновидность листового металлопроката с характерной ячеистой структурой, получаемая методом одновременной просечки и вытяжки сплошного металлического листа. Такая технология позволяет сформировать сквозные отверстия заданной формы без образования отходов металла и сохранить высокую прочность изделия.

Материал сочетает в себе лёгкость, жёсткость и хорошую вентиляцию поверхности, благодаря чему широко используется в строительстве, промышленности и архитектуре.

Конструктивные особенности ПВЛ

Просечно-вытяжной лист представляет собой цельное металлическое полотно с равномерно расположенными ячейками, чаще всего ромбовидной формы.

Производственный процесс включает:

  • нанесение просечек на лист

  • одновременную вытяжку металла

  • прокатку для выравнивания поверхности

В результате получается материал, напоминающий жёсткую металлическую сетку, но без сварных соединений.

Важно, что технология позволяет снизить массу листа примерно на 65–80 % по сравнению со сплошным металлом при сохранении прочности.

Где применяется просечно-вытяжной лист

Благодаря сочетанию прочности и малой массы ПВЛ используется в самых разных задачах.

Строительство

  • решётчатые настилы

  • ступени лестниц

  • площадки обслуживания

  • ограждения и экраны

Лист ПВЛ часто применяют там, где важен противоскользящий эффект и хорошая вентиляция поверхности.

Промышленность

  • технологические платформы

  • защитные кожухи

  • фильтрующие элементы

  • элементы вентиляционных систем

Архитектура и благоустройство

  • фасадные панели

  • декоративные ограждения

  • элементы дизайна

  • защитные решётки

Материал получил широкое распространение благодаря универсальности и функциональности.

Ключевые преимущества ПВЛ

Практика применения выделяет несколько сильных сторон:

  • высокая прочность при малом весе

  • отсутствие сварных швов

  • противоскользящие свойства

  • хорошая воздухопроницаемость

  • экономичный расход металла

  • удобство монтажа

Ячеистая структура делает лист устойчивым к изгибам и деформациям даже при значительных нагрузках.

Как правильно выбрать лист ПВЛ

При подборе специалисты рекомендуют учитывать:

  • толщину исходного металла

  • размер ячейки

  • марку стали

  • условия эксплуатации

  • необходимость оцинковки или окраски

Для наружных конструкций предпочтительны варианты с антикоррозионной защитой.

Совет инженера

"Просечно-вытяжной лист часто выбирают за лёгкость, но ключевой параметр – это толщина исходного металла и шаг ячейки. Именно они определяют несущую способность настила. Для промышленных площадок важно закладывать запас прочности, а для декоративных задач – ориентироваться на геометрию рисунка."

– инженер по металлоконструкциям

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Чем ПВЛ отличается от перфорированного листа?

ПВЛ получают вытяжкой без удаления металла, а перфорация – это пробивка отверстий с отходами.

Можно ли использовать лист на улице?

Да, но желательно выбирать оцинкованные или окрашенные варианты.

Подходит ли ПВЛ для ступеней?

Да, благодаря противоскользящей поверхности он часто применяется для лестниц и площадок.

Насколько он прочный?

Несмотря на ячейки, лист сохраняет высокую жёсткость за счёт вытяжной структуры.

Где чаще всего применяют ПВЛ?

В настилах, ограждениях, фасадах, промышленном оборудовании и вентиляционных системах.

Итог

Лист вытяжной просечный остаётся одним из наиболее технологичных видов листового металлопроката. Он обеспечивает оптимальное сочетание прочности, лёгкости и функциональности, благодаря чему востребован в строительстве, промышленности и архитектурных проектах. Грамотный подбор параметров ПВЛ позволяет получить надёжное и экономичное решение для широкого круга задач.

