СМЖ 172А – это стационарный электрический станок для резки арматурных стержней, предназначенный для точного, быстрого и безопасного распиливания металлической арматуры различного диаметра на строительных и производственных объектах. Данная модель сочетает в себе надёжность, простоту эксплуатации и высокую производительность, что делает её востребованной как в мелком, так и в крупносерийном строительстве.

Станок СМЖ 172А позволяет организовать резку арматуры с минимумом усилий от оператора, снижая время подготовки арматурного каркаса и увеличивая общую эффективность строительного процесса.

Основные технические особенности

СМЖ 172А представляет собой стационарную конструкцию, оснащённую электроприводом, системой фиксации заготовки и режущим механизмом, оптимизированным под работу с арматурой:

Мощный привод – позволяет выполнять резку арматуры различных диаметров без перегрузок.

Система фиксации – обеспечивает устойчивость заготовки в процессе резки, исключая люфты и перекосы.

Прочная рама – выдерживает длительные нагрузки при регулярном использовании.

Безопасные элементы управления – повышают уровень безопасности оператора.

Благодаря таким характеристикам станок показывает стабильную работу даже в условиях интенсивной эксплуатации.

Где применяется СМЖ 172А

Станок СМЖ 172А находит применение в самых разных областях, где требуется качественная резка арматуры:

Промышленные производственные участки

Производство металлических каркасов, заготовок для строительных конструкций и металлоконструкций.

Монтажно‑строительные объекты

На стройплощадках для подготовки арматуры под армирование перекрытий, стен, фундаментов.

Металлобазы и пункты раскроя

При комплектации партий арматурных стержней для подрядчиков и строительных бригад.

Сборочные и ремонтные участки

Используется в мастерских для резки и подготовки арматуры под нестандартные размеры.

Преимущества использования

Станок СМЖ 172А обладает рядом практических преимуществ, которые делают его полезным инструментом в арсенале строительного оборудования:

Высокая производительность



Электропривод обеспечивает быстрый распил без необходимости больших физических усилий.

Точность реза



Устойчивая конструкция и качественные режущие элементы позволяют получить ровный срез, что важно для последующего армирования.

Надёжность и ресурс



Конструкция рассчитана на длительную работу в строительных условиях, минимизируя простои.

Простота эксплуатации



Минимальный набор действий со стороны оператора и интуитивные элементы управления.

Улучшенная безопасность



Станок оснащён элементами, защищающими оператора от случайного контакта с режущим механизмом.

Как выбрать станок для резки арматуры

При подборе оборудования для резки арматуры важно учитывать:

Диапазон диаметров, с которыми работает станок – чем шире диапазон, тем универсальнее инструмент.

Мощность привода – влияет на скорость и стабильность резки.

Наличие системы фиксации заготовки – важно для качества среза.

Качество режущих элементов – влияет на срок службы и равномерность среза.

Условия эксплуатации – влажность, пыль, температура и прочие факторы, которые могут влиять на ресурс оборудования.

Правильный выбор станка обеспечивает эффективность и надёжность работ на объекте.

Совет эксперта

"СМЖ 172А – это эффективный инструмент для организации процесса резки арматуры в условиях строительных объектов и производственных участков. Ключ к длительной и стабильной работе – регулярное техническое обслуживание, использование качественных режущих дисков и соблюдение правил безопасности при эксплуатации оборудования." – инженер по строительному оборудованию

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Нужна ли дополнительная подготовка для работы на СМЖ 172А?



Да, базовые навыки по работе с электрическим оборудованием и соблюдение техники безопасности обязательны.

Можно ли резать арматуру любого диаметра?



Станок рассчитан на диапазон диаметров – рекомендуется уточнить по спецификациям, какие именно диаметры поддерживаются.

Как часто нужно менять режущие диски?



Это зависит от частоты эксплуатации и типа обрабатываемой арматуры – при регулярной интенсивной работе диски требуют более частой замены.

Нужна ли защитная экипировка?



Да, обязательно использовать защитные очки, перчатки и средства индивидуальной защиты.

Можно ли использовать станок на улице?



Да, но при этом стоит учитывать погодные условия, влажность и пылевую нагрузку.

Итог

Станок СМЖ 172А – это надёжное, мощное и удобное оборудование для резки арматуры, которое обеспечивает высокую производительность, точность и безопасность работ. Он подходит как для строительных объектов, так и для производственных площадок, где требуется качественная подготовка арматурных элементов.