СМЖ 172А – это стационарный электрический станок для резки арматурных стержней, предназначенный для точного, быстрого и безопасного распиливания металлической арматуры различного диаметра на строительных и производственных объектах. Данная модель сочетает в себе надёжность, простоту эксплуатации и высокую производительность, что делает её востребованной как в мелком, так и в крупносерийном строительстве.
Станок СМЖ 172А позволяет организовать резку арматуры с минимумом усилий от оператора, снижая время подготовки арматурного каркаса и увеличивая общую эффективность строительного процесса.
Основные технические особенности
СМЖ 172А представляет собой стационарную конструкцию, оснащённую электроприводом, системой фиксации заготовки и режущим механизмом, оптимизированным под работу с арматурой:
- Мощный привод – позволяет выполнять резку арматуры различных диаметров без перегрузок.
- Система фиксации – обеспечивает устойчивость заготовки в процессе резки, исключая люфты и перекосы.
- Прочная рама – выдерживает длительные нагрузки при регулярном использовании.
- Безопасные элементы управления – повышают уровень безопасности оператора.
Благодаря таким характеристикам станок показывает стабильную работу даже в условиях интенсивной эксплуатации.
Где применяется СМЖ 172А
Станок СМЖ 172А находит применение в самых разных областях, где требуется качественная резка арматуры:
Промышленные производственные участки
Производство металлических каркасов, заготовок для строительных конструкций и металлоконструкций.
Монтажно‑строительные объекты
На стройплощадках для подготовки арматуры под армирование перекрытий, стен, фундаментов.
Металлобазы и пункты раскроя
При комплектации партий арматурных стержней для подрядчиков и строительных бригад.
Сборочные и ремонтные участки
Используется в мастерских для резки и подготовки арматуры под нестандартные размеры.
Преимущества использования
Станок СМЖ 172А обладает рядом практических преимуществ, которые делают его полезным инструментом в арсенале строительного оборудования:
Высокая производительность
Электропривод обеспечивает быстрый распил без необходимости больших физических усилий.
Точность реза
Устойчивая конструкция и качественные режущие элементы позволяют получить ровный срез, что важно для последующего армирования.
Надёжность и ресурс
Конструкция рассчитана на длительную работу в строительных условиях, минимизируя простои.
Простота эксплуатации
Минимальный набор действий со стороны оператора и интуитивные элементы управления.
Улучшенная безопасность
Станок оснащён элементами, защищающими оператора от случайного контакта с режущим механизмом.
Как выбрать станок для резки арматуры
При подборе оборудования для резки арматуры важно учитывать:
- Диапазон диаметров, с которыми работает станок – чем шире диапазон, тем универсальнее инструмент.
- Мощность привода – влияет на скорость и стабильность резки.
- Наличие системы фиксации заготовки – важно для качества среза.
- Качество режущих элементов – влияет на срок службы и равномерность среза.
- Условия эксплуатации – влажность, пыль, температура и прочие факторы, которые могут влиять на ресурс оборудования.
Правильный выбор станка обеспечивает эффективность и надёжность работ на объекте.
Совет эксперта
"СМЖ 172А – это эффективный инструмент для организации процесса резки арматуры в условиях строительных объектов и производственных участков. Ключ к длительной и стабильной работе – регулярное техническое обслуживание, использование качественных режущих дисков и соблюдение правил безопасности при эксплуатации оборудования."
– инженер по строительному оборудованию
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Нужна ли дополнительная подготовка для работы на СМЖ 172А?
Да, базовые навыки по работе с электрическим оборудованием и соблюдение техники безопасности обязательны.
Можно ли резать арматуру любого диаметра?
Станок рассчитан на диапазон диаметров – рекомендуется уточнить по спецификациям, какие именно диаметры поддерживаются.
Как часто нужно менять режущие диски?
Это зависит от частоты эксплуатации и типа обрабатываемой арматуры – при регулярной интенсивной работе диски требуют более частой замены.
Нужна ли защитная экипировка?
Да, обязательно использовать защитные очки, перчатки и средства индивидуальной защиты.
Можно ли использовать станок на улице?
Да, но при этом стоит учитывать погодные условия, влажность и пылевую нагрузку.
Итог
Станок СМЖ 172А – это надёжное, мощное и удобное оборудование для резки арматуры, которое обеспечивает высокую производительность, точность и безопасность работ. Он подходит как для строительных объектов, так и для производственных площадок, где требуется качественная подготовка арматурных элементов.