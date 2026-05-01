Топ-8 лучших программ для создания скриншотов с экрана

Представьте ситуацию: вы пытаетесь объяснить коллеге, где именно на странице сайта вылезает ошибка, или хотите показать маме, как найти нужную кнопку в онлайн-банке. Словами это делать мучительно долго, а вот одна картинка решает вопрос за секунду. Собственно, поэтому умение быстро создавать снимки экрана превратилось в базовый цифровой навык наравне с отправкой писем и сохранением файлов. Стандартная клавиша Print Screen, появившаяся на клавиатурах ещё в 1981 году вместе с первыми IBM PC, давно перестала устраивать активных пользователей – хочется и область выделить, и стрелку пририсовать, и ссылку на готовую картинку получить одним махом. К счастью, на рынке есть масса специализированных утилит, способных превратить эту рутину в удовольствие.

Ниже разберёмся с восьмёркой заслуживающих внимания решений под Windows – от крошечных инструментов до полноценных студий захвата экрана. Поможем сориентироваться, какая программа подойдёт именно вам, и честно расскажем про сильные и слабые стороны каждой.

1. ClipLoader

Начнём подборку с cliploader – компактного помощника, который делает ставку на удобство и не пытается притвориться фотошопом. Логика работы тут предельно ясная: нажал комбинацию клавиш, выделил рамкой нужный участок, получил готовый файл и ссылку для обмена. Вся процедура занимает буквально пару секунд, а сам снимок мгновенно отправляется в облачное хранилище, откуда его можно открыть через браузер. Такая схема экономит нервы, особенно когда нужно быстро прокинуть картинку в рабочий чат без танцев с вложениями.

Внутри приложения аккуратно собран набор инструментов редактора – можно нарисовать указатель, обвести важный фрагмент, замазать личные данные или добавить текстовую подпись. Кроме фотографирования рабочего стола, утилита умеет писать видео с экрана, что выручает, когда статичного снимка недостаточно для передачи сути проблемы. Интерфейс нарочито простой, без избыточных меню и странных настроек – разобраться в программе получится за одну минуту даже у человека, который с компьютером на "вы". Фоновое потребление ресурсов минимально: утилита тихо дежурит в системном трее и не отъедает ни памяти, ни процессорного времени.

Плюсы:

Запуск съёмки и сохранение результата занимают считанные мгновения

Автоматическая выгрузка изображения в облако с короткой ссылкой

Встроенный редактор с практичным набором инструментов

Возможность захвата видеоряда с рабочего стола

Дружелюбный интерфейс без перегрузки элементами

Экономный расход оперативной памяти и процессора

Полная русская локализация и понятные подсказки

Гибкая настройка горячих клавиш под свои привычки

2. Lightshot

Lightshot – пожалуй, самая растиражированная программа для создания скриншотов в рунете и за его пределами. Разработка команды Skillbrains стартовала ещё в 2009 году и с тех пор собрала десятки миллионов поклонников по всему миру. После установки утилита перехватывает стандартную клавишу Print Screen, превращая её в запуск интерактивного выделения области. Пользователь обводит мышью нужный кусок монитора, корректирует границы и выбирает, что делать дальше – сохранить на диск, отправить в облако или открыть для редактирования.

Редактор работает прямо в момент снятия кадра – рамки, линии, текстовые метки и прямоугольники добавляются парой движений мышкой. Занятная особенность приложения – встроенный поиск по изображению через Google, что пригодится, если захотелось выяснить происхождение фотографии или проверить её уникальность. Файлы загружаются на сервис prntscr.com, где получают публичную ссылку – быстро, но с одной оговоркой: такие картинки иногда попадают в чужие руки, поскольку адреса ссылок несложно перебрать. Приложение доступно сразу для Windows и macOS, так что пересаживаться между системами не придётся.

Плюсы:

Распространяется бесплатно и без встроенной рекламы

Работает шустро даже на старых компьютерах

Есть кроссплатформенные версии для разных ОС

Поддерживает поиск картинок через поисковики

Запоминается с первого использования

Минусы:

Скромный набор средств редактирования

Публичные ссылки не всегда остаются приватными

Отсутствует функция записи видео

Нет склейки длинных прокручиваемых страниц

3. Скриншотер

"Скриншотер" – ещё один отечественный продукт с говорящим названием, давно завоевавший расположение российских пользователей. Программа работает по знакомой схеме: горячая клавиша, выделение области и мгновенная публикация на облачный сервер разработчиков. Отличительная черта сервиса – полностью бесплатный функционал без каких-либо подписок, звёздочек и ограничений по количеству снимков. Все созданные файлы складываются в личный кабинет на сайте, где их можно пересматривать, скачивать или удалять по мере надобности.

Набор возможностей в редакторе не поражает воображение, но покрывает типовые задачи – стрелки, прямоугольники, текст, заливка для сокрытия приватных сведений. Отдельно стоит упомянуть возможность записи экранного видео – функция, которая часто встречается только в платных пакетах конкурентов. Вес дистрибутива совсем небольшой, поэтому приложение не станет обузой даже для слабеньких ноутбуков. Дизайн интерфейса слегка отдаёт стариной, но на скорость работы это не влияет никак.

Плюсы:

Абсолютно свободное распространение без премиум-тарифов

Облачное хранилище с историей всех файлов

Поддержка видеозахвата с экрана

Экономное отношение к ресурсам системы

Отсутствие подводных камней и скрытых платежей

Минусы:

Визуальное оформление выглядит слегка устаревшим

Инструменты редактирования довольно базовые

Без интернета облачная часть недоступна

Форматы экспорта ограничены стандартными

4. Icecream Screen Recorder

Icecream Screen Recorder выбрал стратегию "два в одном" – приложение изначально создавалось ради видеозахвата, но параллельно умеет отлично работать со статичными кадрами. Выбор области съёмки гибкий: целый дисплей, активное окно приложения или произвольный прямоугольник – зависит от текущей задачи. Сразу после снятия кадра открывается панель с карандашом, заливкой, стрелками и геометрическими формами, позволяющая оформить картинку без перехода в сторонние программы. Создатели контента, репетиторы и техподдержка особенно ценят сочетание видеозаписи и скриншотов в одном пакете.

Интересная фишка программы – таймер записи, с которым можно запланировать захват по расписанию, например, для фиксации онлайн-вебинара. Результат сохраняется в различных форматах с регулируемым качеством, а сам проигрыватель умеет обрезать лишнее без использования дополнительного софта. Вся медиатека аккуратно складывается в отдельной вкладке, откуда файлы легко пересылаются или публикуются. Существует бесплатная редакция с урезанными возможностями и платная Pro с полным арсеналом функций.

Плюсы:

Объединение съёмки картинок и видео в едином окне

Планировщик автоматической записи по времени

Гибкая настройка качества выходных файлов

Простой встроенный редактор прямо в потоке работы

Аккуратная система хранения медиафайлов

Минусы:

Бесплатная версия заметно урезана по возможностям

Продолжительность роликов в демо-режиме ограничена

На маломощных устройствах может замедляться

Перевод на русский не везде идеален

5. OBS Studio

OBS Studio – ветеран индустрии, увидевший свет в 2012 году и давно ставший неофициальным стандартом среди стримеров. Проект распространяется с открытым исходным кодом, что делает его одновременно бесплатным, прозрачным и регулярно обновляемым силами огромного сообщества разработчиков. По сути, перед нами не чистый скриншотер, а целая студия для трансляций и записи видео, где функция захвата кадра существует в качестве бонуса. Пользователи выстраивают сцены из множества источников – веб-камер, браузерных окон, игр, микрофонов – и переключаются между ними в реальном времени.

Освоить программу быстро не выйдет – настроек настолько много, что новичок рискует утонуть в них на первом же запуске. Зато тот, кто пройдёт через этап изучения, получит настоящий швейцарский нож для любых задач, связанных с видео. Поддерживаются хромакей, фильтры звука, многомониторная работа, десятки плагинов и расширений. Число загрузок программы давно перевалило за миллиард, что говорит само за себя, но для банальной задачи "быстро скинуть скрин" этот инструмент реально избыточен.

Плюсы:

Свободная лицензия и открытый исходный код

Безграничные возможности для трансляций и записи

Огромное активное сообщество и море туториалов

Расширяемость через плагины и скрипты

Частые обновления и добавление функций

Минусы:

Крутая кривая обучения отпугивает новичков

Для простых скриншотов функционал явно излишен

Заметная нагрузка на процессор и видеокарту

Нет механизма быстрой заливки картинки в сеть

6. PicPick

PicPick заслужил репутацию настоящего многопредметного инструмента – создатели упаковали в один дистрибутив не только скриншотер, но и целый комплект графических утилит. Среди них пипетка для подбора оттенков, экранная линейка, транспортир, увеличительное стекло и даже белая доска для рисования поверх любого окна. Такой расклад превращает программу в любимицу верстальщиков, дизайнеров интерфейсов и всех, кому регулярно приходится измерять элементы на экране или определять коды цветов. После снятия кадра открывается полнофункциональный редактор, напоминающий облегчённую версию Photoshop.

Приятно, что приложение умеет снимать прокручиваемые страницы целиком – полезно для документирования длинных сайтов или больших переписок. Готовый результат сохраняется в любом популярном формате или отправляется куда захочется: на электронную почту, FTP-сервер, в облако или в соцсети. Для личного некоммерческого применения программа бесплатна, но организациям потребуется приобрести лицензию на каждое рабочее место. Интерфейс выглядит современно, логика меню интуитивно понятна, хотя изобилие функций первое время может слегка дезориентировать.

Плюсы:

Коллекция графических инструментов сверх базового скриншотера

Захват длинных веб-страниц с прокруткой

Мощный и удобный редактор изображений

Множество вариантов публикации готовых файлов

Свободное использование в домашних условиях

Минусы:

Лицензия для бизнеса стоит денег

Обилие возможностей сбивает с толку на старте

Запуск программы небыстрый

Нет собственного облачного хранилища по умолчанию

7. Joxi

Joxi – ещё один заметный игрок российского происхождения, за годы существования собравший вокруг себя лояльное сообщество. Утилита специализируется именно на съёмке статичных изображений и не распыляется на видеозапись – подход, который одним кажется плюсом, а другим минусом. Снятый фрагмент сразу открывается в аккуратном мини-редакторе с подборкой самых востребованных инструментов: стрелки, фигуры, пометки, размытие и текст. После оформления картинка улетает на облачный сервер и возвращает короткий URL-адрес для обмена в мессенджерах или по почте.

Бесплатная учётная запись получает гигабайт облачного пространства, чего обычному юзеру хватит на годы вперёд. Любителям порядка понравится раздел с сортировкой файлов по папкам и возможностью просматривать историю через браузер. Для продвинутых пользователей предусмотрен тариф с расширенным местом, защитой картинок паролем и коллективным доступом для команды. Движется программа бодро, интерфейс приятный, но в сравнении с комбайнами типа ShareX функциональность выглядит скромнее.

Плюсы:

Шустрый запуск и простая логика управления

Щедрый бесплатный объём облачного хранилища

Сортировка снимков по папкам в кабинете

Возможность шифрования паролем на премиуме

Аккуратный ненавязчивый дизайн

Минусы:

Запись экранного видео не поддерживается

Бесплатный план имеет лимит по объёму

Иногда случаются задержки при выгрузке

Редактор уступает в мощности конкурентам

8. ShareX

ShareX – культовая разработка, за которой стоит сообщество энтузиастов, а не корпорация. Программа распространяется по лицензии open-source, код доступен каждому на GitHub, и число звёзд репозитория исчисляется десятками тысяч. По части способов захвата приложение далеко впереди практически всех конкурентов: обычная область, окно, пролистываемая страница, GIF-анимация, видеозапись, распознавание текста через OCR – всё это в одном дистрибутиве. Количество опций в настройках способно напугать начинающего, но именно эта глубина сделала утилиту фаворитом разработчиков, системных администраторов и технарей всех мастей.

Главный козырь приложения – интеграция более чем с 80 сервисами для выгрузки файлов, среди которых Imgur, Dropbox, Google Drive, пользовательские FTP-серверы и много чего ещё. Рабочие процессы программируются до последней детали: однажды настроил цепочку действий, и дальше всё происходит само собой без единого клика. В арсенале также числятся генератор QR-кодов, пипетка, линейка, захват цвета и поддержка сторонних скриптов. Увы, радость доступна только поклонникам Windows – версий для других платформ авторы пока не выпустили.

Плюсы:

Бесплатность и открытый исходный код

Рекордное число способов снятия контента

Интеграция с десятками облачных сервисов

Гибкая автоматизация через пользовательские правила

Полезные дополнительные утилиты внутри

Минусы:

Переусложнённый интерфейс смущает новичков

Локализация на русский неидеальна

Работает исключительно в среде Windows

Для освоения нужно потратить приличное время

Подводим черту под обзором

Рынок программ для снятия экрана в 2026 году выглядит невероятно разнообразным – на любой вкус, кошелёк и уровень технической подкованности найдётся подходящий вариант. Одним пользователям нужен максимально простой инструмент вроде "Скриншотера" или Lightshot, который просто работает без лишних вопросов. Другие ищут многофункциональные решения наподобие ShareX или PicPick, где можно настроить буквально всё до последнего пикселя. Третьим важна связка картинка+видео, и тут пригодятся Icecream Screen Recorder или OBS Studio в зависимости от глубины запросов.

На этом фоне ClipLoader занимает уютную нишу между этими крайностями – программа собрана по принципу разумной достаточности без перегиба в сторону простоты или переусложнения. Здесь есть всё нужное: быстрая съёмка, облачная публикация, встроенный редактор, видеозапись, и при этом отсутствует пугающая свалка настроек. Такой баланс находить действительно непросто, и разработчики с задачей явно справились. Для большинства сценариев – от рабочих чатов до ведения заметок – этого функционала хватит с запасом.

На что обратить внимание при выборе программы для себя

Прежде чем устанавливать первую попавшуюся программу, имеет смысл честно проанализировать свои сценарии использования. Если скриншоты нужны эпизодически для бытовых задач – качайте что-то лёгкое и не заморачивайтесь. А вот если работа предполагает регулярный обмен визуальной информацией, обучающие материалы, техподдержку или блогинг, стоит выбирать программу с развитой облачной инфраструктурой, быстрым шарингом и редактором с нужными инструментами. Отдельно проверьте удобство горячих клавиш – при ежедневном применении именно они влияют на скорость работы сильнее любой другой характеристики.

Дельный совет напоследок: почти все упомянутые утилиты имеют бесплатные редакции или пробные периоды, поэтому потратьте вечер на личное тестирование. Только так вы поймёте, какой интерфейс лично вам ближе и какие функции реально нужны, а какие – лишний шум. По нашему опыту, начинать знакомство с категорией удобнее всего с чего-то лаконичного и понятного – вроде того же ClipLoader – а уже потом, по мере роста запросов, переходить к более сложным инструментам. Правильно подобранный скриншотер буквально высвобождает часы рабочего времени в течение месяца, и это не преувеличение, а реально ощущаемая выгода.