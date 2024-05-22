+28 и усиление ветра: погода в Крыму в среду

В среду на полуострове ожидается сухая и умеренно теплая погода. В южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Температура воздуха ночью +8…+13, на побережье до +17 градусов, днем +23…+28, в горах +15…+20 градусов. Умеренный восточный ветер днем в центральных и восточных районах усилится до 15 м/с", – говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12, днем +25...+27 градусов.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +22…+24.

В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +13 до +17 градусов, днем от +22 до +27.