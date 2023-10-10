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Новости Крыма

3 ножевых: крымчанин осужден за попытку убить родственницу в пьяном угаре

10 октября 2023, 11:34Происшествия в Крыму

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Прокуратура Ленинского района поддержала гособвинение, а суд признал вину крымчанина в покушении на убийство своей родственницы. Об этом информирует прокуратура Крыма.

Установлено, что житель Ленинского района в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своей родственницей, избил ее, а затем три раза ударил ножом.

"Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина вступил в конфликт со своей родственницей и нанес ей многочисленные удары по голове и телу, причинив легких вред здоровью. Поскольку сожительница возмутилась поведению мужчины, обвиняемый нанес ей еще три удара ножом", – уточили в надзорном ведомстве детали инцидента.

Злоумышленника остановили полицейские. Суд признал его виновным по статьям об умышленном причинении легкого вреда здоровью и о покушении на убийство, и приговорил к 6 годам 4 месяцам 10 дням лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

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