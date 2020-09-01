Новости Крыма

40 млн "добычи": в Крыму водитель угнал инкассаторскую машину

40 млн "добычи": в Крыму водитель угнал инкассаторскую машину

01 сентября 2020, 16:11Новости

В Крыму полицейские задержали водителя инкассаторского автомобиля по подозрению в угоне собственного служебного транспорта, в котором находилось 40 миллионов рублей. Об этом проинформировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным силовиков, угон произошел ночью первого сентября с одной из автозаправочных станций Белогорского района. На месте было установлено, что один из инкассаторов зашел в здание АЗС, а когда вышел, то не увидел на месте ни автомобиля, ни напарника. Вскоре машина была обнаружена: она стояла в километре от места угона, на территории заброшенного сада. Водителя на месте не было, а деньги – украдены.

"Подозреваемый (водитель инкассаторской машины) задержан в кратчайшие сроки в Керчи. При личном досмотре у него изъята часть похищенных денежных средств. Остальные деньги обнаружены по адресу проживания фигуранта", – сообщает Волк РИА Новости.

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