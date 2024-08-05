450 нарушителей пожарной безопасности наказали в Крыму с начала года

450 человек с начала года оштрафованы в Крыму за нарушение особого противопожарного режима. Об этом информирует пресс-служба регионального главка МЧС России.

"Всего с начала года в ходе профилактических рейдов за пожары в экосистемах к административной ответственности привлечено 450 человек. Продолжают работу 64 межведомственные профилактические группы на территории полуострова", – сказано в сообщении ведомства.

Чаще всего пожары на открытой территории в этом году случались в Симферопольском, Джанкойском, Сакском, Красногвардейском, Ленинском, Бахчисарайском, Советском, Кировском районах и в Керчи, уточняют спасатели. И напоминают о сохранении чрезвычайной пожарной опасности в Крыму в период с 12 по 15 августа.