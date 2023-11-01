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Новости Крыма

450 тысяч рублей ущерба предприятию в Крыму: экс-работник пойдет под суд

01 ноября 2023, 14:32Происшествия в Крыму

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Бывший руководитель одного из отделов предприятия морского транспорта в Крыму придумал схему заработка, после чего был объявлен в федеральный розыск и, в итоге, попал под суд. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

"Используя служебное положение, 56-летний житель города Евпатории разукомплектовал автокран, принадлежавший компании, и под предлогом ремонта вывез его детали с целью дальнейшей реализации. Вскоре после проверки документации в организации уволился. Ущерб предприятию составил порядка 450 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

Расследованием преступления занялись сотрудники Крымского ЛУ МВД России на транспорте совместно с коллегами из регионального УФСБ России. Экс-работника объявили в федеральный розыск. В итоге злоумышленник был задержан в Краснодаре.

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