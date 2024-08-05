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Новости Крыма

50 улиц Феодосии без воды: прокуратура проводит проверку

05 августа 2024, 13:06Общество

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Прокуратура Крыма проведет проверку по факту аварии на водоводе в Феодосии, в результате которой 50 улиц остались без воды. Об этом передает пресс-служба надзорного ведомства.

"По поручению прокуратуры Республики Крым организована проверка в связи с коммунальной аварией, в результате которой было ограничено водоснабжение на более чем 50 улицах в городе Феодосии", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, муниципальные службы уже провели работы по устранению аварийной ситуации, обеспечен подвоз воды.

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