50 улиц Феодосии без воды: прокуратура проводит проверку

Прокуратура Крыма проведет проверку по факту аварии на водоводе в Феодосии, в результате которой 50 улиц остались без воды. Об этом передает пресс-служба надзорного ведомства.

"По поручению прокуратуры Республики Крым организована проверка в связи с коммунальной аварией, в результате которой было ограничено водоснабжение на более чем 50 улицах в городе Феодосии", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, муниципальные службы уже провели работы по устранению аварийной ситуации, обеспечен подвоз воды.