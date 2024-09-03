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Новости Крыма

50 улиц Феодосии остались без воды из-за аварии

Сегодня, 12:37Общество

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В Феодосии из-за аварии на сетях около 50 улиц города с населением 1200 человек остались без водоснабжения. Об этом передает пресс-служба администрации города,

По данным мэрии, с 9:00 до 13:00 водоснабжения не будет на улицах Свободы, Советская, Октябрьская, Халтурина, Разина, Осоавиахима, Неглинная, Назарова, Верхняя, Нахимова, Восточная, Шмидта, Краснобаева, Тимирязева, Борисова, Поперечная, Очаковская, Гоголя, Чехова, Сейсмическая, Митридатская, Айвазовского, Щорса, Желябова, 8-го Марта, Старокарантинная, Новокарантинная, Партизанская, Еврейская, Комсомольская, Потемкинская, Рабочая, Горная, Адмиральский бульвар.

Также без воды в указанное время будут переулки Айвазовского, Фонтанный, Узкий, Фурманова, Димитрова, Пролетарский, Нахимова, Шмидта, Циолковского, Бульварный, Форштадский, Потемкина, Очаковский, Фонтанная площадь и Кирпичный тупик.

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