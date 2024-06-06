67 человек ранены при столкновении двух трамваев в Кемерово

В Кемерово столкнулись два трамвая с пассажирами. По предварительным данным, пострадали 67 человек, рассказал врио губернатора Кемеровской области Илья Сердюк.

ДТП произошло утром в четверг около 07.30 по местному времени на шоссе Логовом. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

"По информации Кузбасского центра медицины катастроф, по состоянию на 10:40 всего пострадали 67 человек. Из них в тяжелом состоянии три человека – двое находятся в реанимации, один в операционной. Врачи борются за их жизни. 10 человек отправлены на амбулаторное лечение", – написал он в Telegram.