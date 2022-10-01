70 лет. Пора подытожить

В честь Дня рождения Владимира Путина, предлагаем подборку его стратегических ошибок и провалов на должности Президента России.

10 место. Дмитрий Медведев. Никем и никогда не воспринимаемый всерьез, лилипут с огромной головой – тяжкое наследие Путина, боявшегося упустить власть над страной в годы премьерства. Короля играет свита. Операция "регент" превратилась в операцию "жалкий". Дискредитирует власть, а значит и самого Путина.

9 место. Космос. То, что сейчас успешно запускаемых ракет меньше, чем падающих – математический факт, который отражает агонию всей российской науки и культуры технологичного производства. Из космической державы страна стремительно превращается в космического лузера.

8 место. Беслан, Норд-Ост, жилые дома в Москве. Ничто так не показало слабость власти и продажность военных и милиции, как свободное перемещение толп вооруженных ваххабитов по всей территории страны. И это в стране с самым высоким числом всевозможных силовиков на душу населения.

7 место. Ходорковский. Мощнейший удар по инвестклимату нанесло дело крупного и умного бизнесмена, позволившего бросить вызов абсолютной власти Путина. Абсолютно очевидная вымышленность обвинений и клеймо "личного врага" только подтвердило опасения инвесторов и бизнесменов.

6. Бизнес-климат. Если начало "нулевых" ознаменовалось бурным ростом малого и среднего бизнеса, то только в 13м году закрылось несколько сотен тысяч предприятий. Гонения всевозможными органами, налоговый пресс, отсутствие какой-либо поддержки, рейдерство и кривая судебная система сделали свое дело. Бизнес в России умирает.

5. Экономический рост. Десятикратный рост цен на энергоносители дал лишь эффект роста ВВП до уровня начала 90х.Про задачу двухкратного роста ВВП к 2008г. попросту забыли. Непомерный рост расходов бюджета, отсутствие иных источников дохода кроме как от экспорта нефти и газа – вот то, что предстоит разгребать следующим поколениям. На фоне роста мировой экономики и рекордных цен на энергоносители Россия стремительно катится в рецессию.

4. Единая Россия. Ставшая с легкой руки одного блоггера "партией жуликов и воров" благодаря открытым источникам информации полностью подтвердила своё прозвище. К концу 2013 дело дошло до того, что видные функционеры самой партии стали идти на выборы самовыдвиженцами, боясь быть заподозренными в связях с "главной политической силой страны".

3. Кавказ. Силовая война в Чечне выиграна. Но остальной регион продолжает кипеть.Да и сама стабильность в Чечне – не плод кропотливой работы власти, а тлеющий костер, разгореться которому не дают пачки денег российских налогоплательщиков, постоянно посыпаемые сверху. Проблема явно еще встанет, причем в полный рост. Вопрос лишь времени.

2. Коррупция. Именно в годы президентства Путина средний размер взятки вырос в сотни раз. Никаких успехов на этой волне не видно. То, что раньше лежало в коробке из-под ксерокса, и чуть не стоило отставки вице-премьеру, сейчас является рядовой взяткой для гаишника.

1. Аннексия Крыма и "Специальная военная операция". Быть страной агрессором в 21 веке-не самый хороший имидж. Владимир Путин развернул самую большую континентальную войну со времен Второй мировой. Своими действиями он лишил жизней сотни тысяч людей. В таком возрасте уже о карме пора думать.

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