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Новости Крыма

700 литров нелегального пива изъяли по дороге в Крым

10 января 2025, 12:15Общество

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Почти 700 литров нелегального пива изъяли полицейские в Успенском районе Кубани. Как передает официальный канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю, незаконный груз везли в Крым.

"На въезде в Краснодарский край сотрудники Госавтоинспекции остановили грузовик для проверки документов. В кузове машины полицейские обнаружили почти 700 литров пива в пластиковых бутылках, которое 59-летний приезжий вез из Северной Осетии в Крым", – говорится в сообщении.

Уточняется, что поставка не была учтена в единой государственной системе оборота алкогольной продукции. Нелегальное пиво изъято из оборота, а юридическое лицо, направившее на реализацию алкоголь в нарушение установленных правил, привлекли к административной ответственности.

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