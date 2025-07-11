80 автодорог отремонтировали в Севастополе с начала года

Больше 30 километров автодорог отремонтировали в Севастополе с начала года по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Об этом проинформировал губернатор Михаил Развожаев в своем ТГ-канале.

"В Севастополе благодаря нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в 2025 году мы отремонтировали 80 автомобильных дорог – это 31,091 километра", – сказано в сообщении.

Развожаев добавил, что в настоящий момент в активной фазе находятся работы по ремонту моста, подъезда к СТ "Горный", а также проезда улицы Генерала Мельника – проезд Пластунский. До конца года запланировано завершение еще ряда значимых объектов, включая модернизацию участков улично-дорожной сети в различных районах города.

"Все этапы работ – от подготовки основания до укладки асфальтобетонного покрытия – проходят строгий контроль со стороны технического надзора и лабораторных служб. Используются современные материалы и технологии, что обеспечивает долговечность и износостойкость дорожного полотна", – подчеркнул губернатор Севастополя.