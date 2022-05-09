Новости Крыма

9 мая в Симферополе: как будут праздновать и где нельзя будет проехать

09 мая 2022, 11:10Общество

5
выложить информацию в интернет

В День Победы в центре Симферополя перекроют движение в связи с проведением военного парада и проходом колонны "Бессмертного полка". Об этом передает пресс-служба столичной администрации.

По данным властей, с 6 часов утра до 16.00 движение перекроют по проспекту Кирова на участке между площадями Амет-Хана Султана и Куйбышева включительно, по Севастопольской от улицы Козлова до пересечения с проспектом Кирова, по Козлова от площади Амет-Хана Султана до перекрестка Козлова и Севастопольской.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Май 2022
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх