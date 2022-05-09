9 мая в Симферополе: как будут праздновать и где нельзя будет проехать

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В День Победы в центре Симферополя перекроют движение в связи с проведением военного парада и проходом колонны "Бессмертного полка". Об этом передает пресс-служба столичной администрации.

По данным властей, с 6 часов утра до 16.00 движение перекроют по проспекту Кирова на участке между площадями Амет-Хана Султана и Куйбышева включительно, по Севастопольской от улицы Козлова до пересечения с проспектом Кирова, по Козлова от площади Амет-Хана Султана до перекрестка Козлова и Севастопольской.