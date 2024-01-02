90 лет Василию Лановому: в Керчи почтили память актера

Память советского и российского актера театра и кино, народного артиста СССР Василия Ланового почтили в Керчи в день его 90-летия. К его памятнику напротив здания Драматического театра им. А. С. Пушкина возложили цветы. Какую роль актер сыграл для города и Крыма в целом, РИА Новости Крым рассказала генеральный директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.

"Мы начали с ним фестиваль "Великое русское слово", который проходил в Ялте и по всему Крыму. Он сыграл совершенно уникальную роль и не только своим великим русским словом, Пушкиным, которого он доносил до каждого сердца, фильмами, о которых знают все, ролями, в том числе Ивана Вараввы, Павки Корчагина, капитана Грея. Вместе с российскими послами, коллегами-актерами, он стал предтечей возвращения Крыма в Россию", – сообщает Татьяна Умрихина.