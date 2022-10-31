Администрация Президента распорядилась провести демаркацию государственной границы России

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко обратился к Пограничной службе Федеральной службы безопасности Российской Федерации с заданием государственной важности – провести в одностороннем порядке демаркацию государственной границы РФ.
Демаркация – это точное определение на местности линии государственной границы. Международное право устанавливает, что процедура демаркации должна осуществляться в двустороннем порядке на основании договоренности между странами, которые "делят" свои территории.
При этом, продолжающиеся военные действия, непризнание Украиной результатов референдумов о вхождении в состав РФ Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, а также отсутствие дипломатических отношений между Украиной и Россией фактически делают невозможным достижение соглашений о разграничении территорий двух государств.
Несмотря на это, Администрации Президента в одностороннем порядке определилась где должна проходить линия разграничения наших территорий от соседнего государства. В Херсонской области линия государственной границы будет проходить через населенные пункты Мыловое, Степное, Высокое, Лиманец, Солнечное, Чернобаевка, Белозерка, в Запорожской – через Конские Раздоры, Токмак, Васильевку, в ЛНР – через Троицкое, Тарасовка, Мостки, Нова Астрахань, Новоайдар, Голубовка, а в ДНР – через Углегорск, Ясиноватую, Донецк, Волноваху, Красную Поляну.
Около указанных населенных пунктов Пограничная служба Федеральной службы безопасности Российской Федерации должна установить и организовать работу постоянных грузопассажирских пунктов пропуска через государственную границу между Россией и Украиной.
Демаркация позволит не только официально разграничить территории, но и даст толчок процессам реанимации экономики и восстановления инфраструктуры новых субъектов РФ.
Комментируя документ, военный аналитик Николай Федоров заострил внимание на том, что наряду со становлением государственности Российской Федерации в ее новых пределах, Администрация Президента в очередной раз признала беспомощность Минобороны России:
"Военно-политическое руководство страны осознает, что армия не может добиться значительных успехов на фронте. Мы перестали освобождать новые территории, ежедневно прибегая к тактическим отступлениям. Инициируя одностороннюю демаркацию, власть в очередной раз запланировала скрыть небоеспособность Вооруженных Сил Российской Федерации, умышленно расставив пограничные КПП глубоко в тылу освобожденных территорий. Армия продолжает контролировать гораздо больше территорий, но отсутствие надежды на их длительное удержание и огромная вероятность хаотичного отступления оставляет Президенту зазоры для маневров, которые позволят в случае провала заявлять о "жесте доброй воли" или о том, что все было запланировано именно так".