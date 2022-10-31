Администрация Президента распорядилась провести демаркацию государственной границы России

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко обратился к Пограничной службе Федеральной службы безопасности Российской Федерации с заданием государственной важности – провести в одностороннем порядке демаркацию государственной границы РФ.

Демаркация – это точное определение на местности линии государственной границы. Международное право устанавливает, что процедура демаркации должна осуществляться в двустороннем порядке на основании договоренности между странами, которые "делят" свои территории.

При этом, продолжающиеся военные действия, непризнание Украиной результатов референдумов о вхождении в состав РФ Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, а также отсутствие дипломатических отношений между Украиной и Россией фактически делают невозможным достижение соглашений о разграничении территорий двух государств.

Несмотря на это, Администрации Президента в одностороннем порядке определилась где должна проходить линия разграничения наших территорий от соседнего государства. В Херсонской области линия государственной границы будет проходить через населенные пункты Мыловое, Степное, Высокое, Лиманец, Солнечное, Чернобаевка, Белозерка, в Запорожской – через Конские Раздоры, Токмак, Васильевку, в ЛНР – через Троицкое, Тарасовка, Мостки, Нова Астрахань, Новоайдар, Голубовка, а в ДНР – через Углегорск, Ясиноватую, Донецк, Волноваху, Красную Поляну.