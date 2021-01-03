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Администрация Симферополя нашла применение елкам-брошенкам

Администрация Симферополя нашла применение елкам-брошенкам

Сегодня, 12:04Общество

Ели, брошенные после Нового года нерадивыми продавцами на улицах Симферополя, будут вывезены с улиц и в дальнейшем переработаны. Об этом сказано на сайте администрации города.

"Первого января мастера участков по итогам объезда закрепленной территории подготовили информацию о местах расположения таких навалов. В этот же день мы приступили к их уборке. Деревья транспортируются на базу МБУ "Горзеленхоз", где будет производиться их дробление. В дальнейшем щепа будет использована для хозяйственных нужд. В частности, для мульчирования почвы в парках, скверах и других местах", – уточнил директор МБУ "Город" Антон Гумен.

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