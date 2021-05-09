Новости Крыма Аэропорт Симферополь обновил рекорд по географии полетов

Маршрутная сеть аэропорта Симферополь увеличилась до 61 направления, что является максимальным показателем в его современной истории. Как информирует пресс-служба авиаузла, география направлений достигла рекордного показателя после открытия продаж на прямые рейсы из Орска и подмосковного Жуковского. Авиасообщение между Крымом и Орском откроется с 3 июня и будет действовать до 29 октября. Полеты будут выполняться впервые с 2017 года на современных самолетах Embrarer E190. Самолеты будут летать дважды в неделю: в Крым по вторникам и пятницам, в обратном направлении – по понедельникам и четвергам. Время в пути составит около трех часов. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

