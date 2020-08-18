Новости Крыма Аэропорт Симферополь поставил рекорд по суточному пассажиропотоку

Аэропорт Симферополь поставил рекорд по суточному пассажиропотоку Международный аэропорт Симферополь 15 августа обслужил почти 45 тысяч пассажиров. Суточный трафик стал рекордным за всю историю крымского аэропорта, проинформировала пресс-служба воздушной гавани. Всего за 16 дней августа было обслужено 611,5 тыс. пассажиров, что на 26,6% превышает аналогичные показатели прошлого года. За это же время аэропорт принял и отправил 3,6 тысячи регулярных рейсов. Это на 365 рейсов больше, чем за этот же период в 2019 году. "Пассажиропоток аэропорта Симферополь продолжает расти, устанавливая новые рекорды. Только за прошедшие выходные мы приняли и отправили около 89 тысяч пассажиров, что превышает, например, показатели за весь апрель и май этого года вместе взятые. Рекордный пассажиропоток свидетельствует о высокой привлекательности Крыма как туристического направления, а авиатранспорта – как самого удобного, безопасного и быстрого способа передвижения", – сообщил коммерческий директор ООО "Международный аэропорт "Симферополь" Сергей Дяйкин. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

