Новости Крыма

Аэропорт Симферополь поставил рекорд по суточному пассажиропотоку

Аэропорт Симферополь поставил рекорд по суточному пассажиропотоку

18 августа 2020, 12:30Новости

Международный аэропорт Симферополь 15 августа обслужил почти 45 тысяч пассажиров. Суточный трафик стал рекордным за всю историю крымского аэропорта, проинформировала пресс-служба воздушной гавани.

Всего за 16 дней августа было обслужено 611,5 тыс. пассажиров, что на 26,6% превышает аналогичные показатели прошлого года. За это же время аэропорт принял и отправил 3,6 тысячи регулярных рейсов. Это на 365 рейсов больше, чем за этот же период в 2019 году. "Пассажиропоток аэропорта Симферополь продолжает расти, устанавливая новые рекорды. Только за прошедшие выходные мы приняли и отправили около 89 тысяч пассажиров, что превышает, например, показатели за весь апрель и май этого года вместе взятые. Рекордный пассажиропоток свидетельствует о высокой привлекательности Крыма как туристического направления, а авиатранспорта – как самого удобного, безопасного и быстрого способа передвижения", – сообщил коммерческий директор ООО "Международный аэропорт "Симферополь" Сергей Дяйкин.

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