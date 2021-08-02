Аэропорт Симферополь установил новый рекорд по пассажиропотоку

Международный аэропорт Симферополь впервые обслужил более 1,2 миллионов пассажиров за месяц. Об этом в понедельник проинформировали пресс-службе авиаузла. "В июле аэропорт принял и отправил 1 216 143 человек, что на 40% больше показателей июля доковидного 2019 года. Месячный трафик на 50 тысяч человек превысил предыдущий рекорд, зафиксированный в августе 2020 года", – рассказали в аэропорту.

Максимальный суточный пассажиропоток во второй месяце лета был зафиксирован 31 июля, когда обслужили 44 385 человек. Самые популярные направления полетов в аэропорту Симферополь в июле – Москва и Санкт-Петербург, а также Екатеринбург, Казань и Новосибирск.