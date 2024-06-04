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Новости Крыма

Афера с недвижимостью в Крыму на 160 млн: вынесен приговор

04 июня 2024, 11:17Общество

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За махинации с недвижимостью Крыма, стоимостью 160 миллионов рублей, осужден мужчина. Об этом передает пресс-служба республиканской прокуратуры.

"В результате противоправных действий подсудимого имущество стоимостью порядка 160 млн рублей выбыло из государственной собственности республики", – говорится в сообщении.

Суд установил, что подсудимый вступил в сговор с неустановленными лицами в 2017-2018 годах и на основании поддельных документов зарегистрировал право собственности на имущественный комплекс и земельный участок под ним, который расположен в Евпатории.

Суд учел позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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