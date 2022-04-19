Новости Крыма

Аграриев Крыма бесплатно обеспечат водой из Северо-Крымского канала

19 апреля 2022, 16:36Общество

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Сельхозпроизводители Крыма до конца текущего года будут бесплатно получать воду из Северо-Крымского канала для полива, рассказал глава республики Сергей Аксенов.

"В целях поддержки крымских аграриев мною сегодня принято решение о том, что в течение 2022 года вода из Северо-Крымского канала, используемая для мелиорации, будет поставляться крымским сельхозтоваропроизводителям без оплаты", – сказал руководитель региона в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

По словам Аксенова, эта мера поддержки призвана дать импульс развитию сельского хозяйства и стабилизировать цены на продовольственные товары.

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