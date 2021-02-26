Акации и кипарисы: в Севастополе появится сад имени Василия Ланового

В Севастополе заложат сад, посвященный актеру театра и кино, общественному деятелю Василию Лановому, ушедшему из жизни в конце января этого года. Закладка произойдет 18 марта, в 7-ю годовщину подписания Договора о принятии Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации.

Первые саженцы в новой зеленой зоне, которая получит имя Ланового, появятся в рамках международной акции "Сад памяти". В ее открытии в Севастополе в 2020 году участвовал сам Василий Семенович. Тогда он посадил деревце в одном из самых знаковых в городе парков – Парке Победы, который был заложен в 1975-м году в честь победы над фашизмом. Как проинформировали в пресс-службе Департамента природных ресурсов и экологии, пока окончательно не решен вопрос относительно места для будущего сада и посадочного материала. Но это однозначно будет в городской черте так называемого Большого Севастополя. Предпочтение отдадут характерным для региона растениям, но не краснокнижным. Это будут кипариы и туи, а также миндаль, акация, платан.