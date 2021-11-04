Новости Крыма

Аккаунт правительства Севастополя в Instagram неожиданно восстановлен

04 ноября 2021, 13:51Общество

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Официальный аккаунт правительства Севастополя в Instagram восстановлен после почти недельной блокировки. О снятии ограничений информируется на странице правительства в социальной сети.

"Благодарим администрацию сети, что не прошли мимо и в индивидуальном порядке рассмотрели обращение. Огромное спасибо нашим подписчикам, кто поддержал репостами наши публикации. Все было не зря", – отмечается в сообщении.

Ранее в пресс-службе регионального правительства отмечали, что для восстановления аккаунта в администрации соцсети потребовали "много разных данных: почты, телефоны и прочее", при этом "ничего не объясняли".

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