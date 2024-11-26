Акселерационная программа студенческих стартапов стартовала в Крыму

Акселерационная программа студенческих стартапов "Ноосфера" стартовала в Республике Крым. Она проводится на базе двух вузов – КФУ имени В.И. Вернадского и КИПУ имени Февзи Якубова, информирует пресс-служба Банка РНКБ (входит в Группу ВТБ), выступающего генеральным партнером проекта.

"Акселерационная программа проводится второй год подряд и уже успела стать драйвером культуры инновационных стартапов в студенческой среде Республики Крым. В этом году программа усовершенствована, учитывая опыт и пожелания участников прошлого сезона. Мы пригласили студентов сразу двух вузов республики, расширили направления участия и увеличили грантовый фонд программы", – рассказал руководитель центра управления проектами розничного бизнеса банка РНКБ Олег Овеченко, его слова приводит пресс-служба.