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Новости Крыма

Аксенов дал ряд поручений главам муниципалитетов в Крыму

Сегодня, 11:42Общество

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил руководителями городов и районов до конца июня сформировать базу налогооблагаемых объектов. Об этом он сообщил на совещании о проблемных вопросах муниципальных образований.

"До 1 июля должна быть сформирована база объектов, подлежащих налогообложению. В первую очередь в нее нужно внести объекты капитального строительства, которые принесут доходы в муниципальные бюджеты. По остальным объектам работу необходимо завершить до конца года", – цитирует главу республики его пресс-служба.

Кроме того, отметил Аксенов, до 1 июня главы администраций должны скорректировать кассовые планы по расходной части бюджетов муниципалитетов так, чтобы в IV квартале доля расходов составляла не более 15% от общего объема за год. Особое внимание необходимо уделить исполнению контрактов с федеральным финансированием, подчеркнул он.

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