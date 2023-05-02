Аксенов дал ряд поручений главам муниципалитетов в Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил руководителями городов и районов до конца июня сформировать базу налогооблагаемых объектов. Об этом он сообщил на совещании о проблемных вопросах муниципальных образований.

"До 1 июля должна быть сформирована база объектов, подлежащих налогообложению. В первую очередь в нее нужно внести объекты капитального строительства, которые принесут доходы в муниципальные бюджеты. По остальным объектам работу необходимо завершить до конца года", – цитирует главу республики его пресс-служба.

Кроме того, отметил Аксенов, до 1 июня главы администраций должны скорректировать кассовые планы по расходной части бюджетов муниципалитетов так, чтобы в IV квартале доля расходов составляла не более 15% от общего объема за год. Особое внимание необходимо уделить исполнению контрактов с федеральным финансированием, подчеркнул он.