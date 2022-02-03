Новости Крыма

Аксенов экстренно выехал в приграничный Армянск

Сегодня, 10:48Общество

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Жителям граничащих с Украиной населенных пунктов Крыма ничего не угрожает, ситуация спокойная. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов, который в четверг утром экстренно выехал в Армянск.

"Нахожусь в Армянске – тут все спокойно, понятно, что выполняются действия по поручению нашего президента, идет специальная военная операция. Тем не менее, все под контролем, ни один снаряд, ни одна мина, ни одна пуля на территорию Крыма не попала и не попадет. Крымчанам надо соблюдать спокойствие, жителям приграничных территорий ничего не угрожает: я нахожусь на месте и четко понимаю, что она контролируется полностью подразделениями Минобороны, правоохранительной системой, ФСБ, погранвойсками и так далее", – сообщил Аксенов.

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