Аксенов назначил главу МЧС Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов назначил на должность министра чрезвычайных ситуаций Республики Крыма Сергея Садаклиева. Соответствующий указ опубликован на портале регионального правительства. "Назначить Садаклиева Сергея Николаевича на государственную должность Республики Крым – министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым на срок полномочий Главы Республики Крым", – сказано в документе.

Сергей Садаклиев родился 20 ноября 1971 года в Болграде, Одесской области. В 1988 году он поступил в Пушкинское высшее военно-инженерное строительное училище, которое окончил в 1993 году. Его карьера началась с должности командира взвода 80-го инженерно-технического батальона Крымского территориального инженерно-строительного управления.