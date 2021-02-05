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Аксенов назначил главу МЧС Крыма

05 февраля 2021, 11:52Общество

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Глава Крыма Сергей Аксенов назначил на должность министра чрезвычайных ситуаций Республики Крыма Сергея Садаклиева. Соответствующий указ опубликован на портале регионального правительства. "Назначить Садаклиева Сергея Николаевича на государственную должность Республики Крым – министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым на срок полномочий Главы Республики Крым", – сказано в документе.

Сергей Садаклиев родился 20 ноября 1971 года в Болграде, Одесской области. В 1988 году он поступил в Пушкинское высшее военно-инженерное строительное училище, которое окончил в 1993 году. Его карьера началась с должности командира взвода 80-го инженерно-технического батальона Крымского территориального инженерно-строительного управления.

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