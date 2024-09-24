Аксенов назначил министра юстиции Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов назначил Олега Шаповалова министром юстиции республики. Соответствующий указ размещен на сайте правительства РК.

"Назначить Шаповалова Олега Георгиевича на государственную должность Республики Крым, замещаемую на профессиональной основе, – министра юстиции Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым", – сказано в документе.

Накануне Аксенов освободил Шаповалова от должности министра юстиции Республики Крым в связи с истечением срока полномочий. Свой пост он занимал с июля 2014 года.

В органах власти Крыма произошли кадровые изменения, в связи с истечением срока полномочий ряд министров переназначены. О назначениях последних двух недель – читайте в подборке РИА Новости Крым.