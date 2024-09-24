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Новости Крыма

Аксенов назначил министра юстиции Крыма

24 сентября 2024, 10:37Общество

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Глава Крыма Сергей Аксенов назначил Олега Шаповалова министром юстиции республики. Соответствующий указ размещен на сайте правительства РК.

"Назначить Шаповалова Олега Георгиевича на государственную должность Республики Крым, замещаемую на профессиональной основе, – министра юстиции Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым", – сказано в документе.

Накануне Аксенов освободил Шаповалова от должности министра юстиции Республики Крым в связи с истечением срока полномочий. Свой пост он занимал с июля 2014 года.

В органах власти Крыма произошли кадровые изменения, в связи с истечением срока полномочий ряд министров переназначены. О назначениях последних двух недель – читайте в подборке РИА Новости Крым.

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