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Новости Крыма

Аксенов назначил министра ЖКХ Крыма

Сегодня, 12:35Общество

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Министром жилищно-коммунального хозяйства Крыма назначен экс-глава администрации Ленинского района республики Захар Щегленко. Соответствующий указ подписал глава РК Сергей Аксенов.

"Назначить Щегленко Захара Владимировича на государственную должность Республики Крым, замещаемую на профессиональной основе, – министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым", – сказано в документе.

Захар Щегленко с января 2023 года по сентябрь 2024 года возглавлял администрацию Ленинского района Крыма. До этого он занимал должность первого заместителя главы администрации данного района. Также он возглавлял муниципальное унитарное предприятие Ленинского района "Управление ЖКХ".

30 мая этого года глава минЖКХ Крыма Сергей Донец ушел в отставку по собственному желанию. Он занимал пост с 5 февраля 2021 года.

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