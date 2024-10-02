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Новости Крыма

Аксенов назначил нового министра Крыма

02 октября 2024, 10:53Общество

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Министром Республики Крым назначен Константин Михайлов. Соответствующий указ размещен на сайте крымского правительства.

"Назначить Михайлова Константина Алеонардовича на государственную должность Республики Крым, замещаемую на профессиональной основе, – министра Республики Крым на срок полномочий Главы Республики Крым", – говорится в документе.

Аксенов пожелал министру успехов в работе на благо Крыма.

В сентябре в органах власти Крыма произошли кадровые изменения, в связи с истечением срока полномочий ряд министров переназначены. Так, министром сельского хозяйства Республики Крым назначен Денис Кратюк, ранее возглавлявший Симферопольский район. Ранее Ольга Торубарова была уволена должности министра спортав связи с истечением срока полномочий и переназначена вновь.

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