Новости Крыма Аксенов назначил нового министра Крыма

Министром Республики Крым назначен Константин Михайлов. Соответствующий указ размещен на сайте крымского правительства. "Назначить Михайлова Константина Алеонардовича на государственную должность Республики Крым, замещаемую на профессиональной основе, – министра Республики Крым на срок полномочий Главы Республики Крым", – говорится в документе. Аксенов пожелал министру успехов в работе на благо Крыма. В сентябре в органах власти Крыма произошли кадровые изменения, в связи с истечением срока полномочий ряд министров переназначены. Так, министром сельского хозяйства Республики Крым назначен Денис Кратюк, ранее возглавлявший Симферопольский район. Ранее Ольга Торубарова была уволена должности министра спортав связи с истечением срока полномочий и переназначена вновь. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

