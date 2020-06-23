Аксенов назначил нового руководителя Госкомцен Крыма

Председателем госкомитета по ценам и тарифам Республики Крым назначена Светлана Мшанецкая, ранее занимавшая пост первого заместителя руководителя данного ведомства. Соответствующий указ подписал глава РК Сергей Аксенов. "Назначить Мшанецкую Светлану Владимировну на должность председателя Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым", – указано в документе. В свою очередь Юрий Новосад, ранее возглавлявший комитет, назначен на пост первого заместителя председателя Госкомцен распоряжением премьер-министра республики Юрия Гоцанюка.

Светлана Мшанецкая родилась в 1963 году в селе Мирное Симферопольского района. Занимала ряд должностей на предприятиях автопрома республики, в государственной налоговой инспекции Симферополя, контрольно-ревизионном управлении в Крыму, госинспекции по контролю за ценами, Министерстве регионального развития и строительства АРК.