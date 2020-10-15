Аксенов назначил нового руководителя "Крымэнерго"

Бывший заместитель генерального директора по инвестициям ГУП РК "Крымэнерго" Игорь Коринь назначен руководителем предприятия. Об этом информируется на портале правительства Крыма.

"До настоящего времени обязанности директора ГУП РК "Крымэнерго" временно исполнял Окунев Виталий Юрьевич. Сегодня главой республики принято решение назначить на должность генерального директора предприятия Коринь Игоря Владимировича, который с 2014 года работает на предприятии, зарекомендовал себя как грамотный специалист, хорошо знает работу предприятия", – сообщил заместитель председателя Совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко. Также вице-премьер выразил слова благодарности за проделанную работу Виталию Окуневу.