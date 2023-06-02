Аксенов назначил врио главы мининформа Крыма

Временное исполнение обязанностей министра внутренней политики информации и связи Крыма возложено на Сергея Двуреченского, занимающего должность первого заместителя руководителя данного ведомства. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.
"Возложить временно исполнение обязанностей министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым на Двуреченского Сергея Александровича, первого заместителя министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым", – сказано в документе.