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Новости Крыма

Аксенов назначил врио главы мининформа Крыма

02 июня 2023, 13:02Общество

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Временное исполнение обязанностей министра внутренней политики информации и связи Крыма возложено на Сергея Двуреченского, занимающего должность первого заместителя руководителя данного ведомства. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.

"Возложить временно исполнение обязанностей министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым на Двуреченского Сергея Александровича, первого заместителя министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым", – сказано в документе.

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