Аксенов назвал крымского бизнесмена Зубкова "чисто проукраинским персонажем"

Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов считает, что бизнесмен, владелец зоопарка "Сказка" и сафари-парка "Тайган" Олег Зубков – "чисто проукраинский персонаж".

Об этом он сказал на пресс-конференции в Симферополле 24 декабря.

Аксенов заявил, что Зубков "не хочет устранять все проблемы, которые существуют вокруг его парков, создавая вокруг только скандал".

"Считаю, что это чисто проукраинский персонаж, я почитал его блоги... там нет ничего российского вообще. Ему нужен хайп, простой скандал. Скандал – лучшая реклама. Вместо того, чтобы просто взять и прочиповать этих животных, избежать нелегальной продажи животных. Зубков проигрывает все суды. Сотрудники ветеринарии действуют согласно законодательству. Мне кажется, Украина ему ближе, как государство, но пусть исполняет законные требования", – сказал Аксенов.

Олег Зубков пока не комментировал данные высказывания Аксенова.

При этом ранее бизнесмен назвал "враньем" информацию Аксенова о претензиях со стороны налоговой службы к ялтинскому зоопарку "Сказка".

Накануне подконтрольный России Белогорский районный суд Крыма принял решение о закрытии парка львов "Тайган" еще на один месяц.

У крымского бизнесмена Олега Зубкова, в 2014 году поддержавшего аннексию полуострова Россией – затянувшийся конфликт с российскими властями Крыма. Олег Зубков утверждает, что в течение пяти лет не может оформить документы на земельные участки, где находится его собственность.

За годы аннексии Крыма Зубков посетил около 500 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны подконтрольных Кремлю крымских властей.