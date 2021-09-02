Аксенов назвал самый грязный город Крыма

Город Бахчисарай на данный момент является худшим муниципалитетом Крыма в части уборки мусора, сообщил глава республики Сергей Аксенов на совещании по проблемным вопросам ЖКХ в четверг.

"В воскресенье был в Бахчисарае – впечатление удручающее… Указал главе администрации на конкретные моменты, связанные с уборкой. Во вторник сотрудники центра оперативного реагирования проехали по городу – ситуация вообще не изменилась. Из проверенных фотоотчетов Бахчисарай – самый грязный", – сообщил руководитель региона.

Также Аксенов раскритиковал работу по вывозу мусора в Белогорске. По его словам, навалы отходов в городе не убираются по три-четыре недели.