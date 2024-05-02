Аксенов назвал стоимость реконструкции исторического центра Алупки

На реализацию проекта "Старый город" в южнобережной Алупке, предусматривающего реконструкцию объектов туристического показа в историческом центре города и их объединение в единое архитектурно-культурное пространство, выделено 250 миллионов рублей. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов по итогам посещения Алупки.

"В 2022 году город Алупка городского округа Ялта победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". На выполнение благоустройства в 2023-2024 годах правительством Российской Федерации было выделено более 250 млн рублей", – написал он в своем Telegram-канале.